Ремонт путепровода в Барнауле отстал от графика из-за взрыва на Керченском мосту

Работы по масштабному ремонту путепровода в Барнауле в районе Нового рынка отстают от графика на полтора месяца из-за проблем с поставкой металлических конструкций. Об этом в интервью «Толку» заявил Николай Данилин, директор ДСУ № 4, именно оно работает на объекте. По его словам, компания из Тюмени «Стальмост», которая должна была поставить оборудование в Барнаул, сейчас все ресурсы направила на устранение взрыва на Керченском мосту в Крыму, произошедшего в начале октября.

«Понятно, что это более приоритетная задача. Нас изменение срока поставки устраивает из-за того, что возникли дополнительные работы», — отметил Данилин.

По словам директора ДСУ № 4, компания уже получила из городского бюджета на выполнение работ около миллиарда рублей. Большая часть этих средств ушла на приобретение металлических конструкций. Говорить о корректировке бюджета пока рано: металл подорожал примерно на 20%, поэтому стоимость работ может вырасти.

Николай Данилин пообещал, что строители не «уйдут в зимнюю спячку». Впрочем, строители отстают от первоначального графика на полтора месяца и поэтому объект могут не сдать к концу ноября 2023 года. Данилин пояснил, что сроки работ по реконструкции были скорректированы из-за морозной погоды и необходимости укрепления грунта под опорами. Директор ДСУ № 4 пообещал, что строители постараются сделать всё, чтобы не допустить этого и выполнить всё в срок.

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«Сейчас завершается работа по заливке опор на одном из двух путепроводов — маленьком. На втором мосту рабочие ведут подготовку к укреплению грунтов. Экспертиза показала, что это сделать было необходимо. Однако холодная погода осложнила работы и сроки сдвинулись», — добавил он.

Данилин отметил, что если температура опускается ниже -25 градусов, то работы на объекте не ведутся. Также он рассказал, что из-за холодов приходится корректировать формат работы: пока одни трудятся, другие уходят греться.

Напомним, масштабный ремонт путепровода на Новом рынке начался в мае этого года. Строители уже демонтировали старый аварийный мост. Ожидается, что в 2023-м у ТЦ «Пионер» появится новая современная автомобильная переправа.

Реконструкция обойдётся примерно в 2,2 миллиарда рублей.