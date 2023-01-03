Россиянам рассказали о новых правилах доставки пенсии

В январе 2023 года «Почта России» работает по особому графику

12 часов назад, Илья Звягинцев

Фото: unsplash.com

Доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская рассказала о новых правилах выплаты пенсий в России. Её слова передаёт агентство «Прайм».

Она отметила, что, согласно документу о правилах выплаты пенсий, доставка пенсии за выходные или праздничные дни может быть произведена досрочно в пределах текущего месяца и не ранее чем за три дня до наступления даты получения пенсии, установленной по графику.

Отмечается также, что в январе 2023 года почта работает по особому графику. Выходными днями для почтальонов стали только 1, 2 и 7 января, а все остальные дни будут рабочими.

Лебединская пояснила, что пенсионер имеет право получить выплату на дому через услуги почты раз в месяц. Если в этот момент его не оказалось дома, то выплата переносится на следующий месяц.

В конце прошлого года обсуждалось изменение этих правил — предлагалось увеличить число попыток доставки до трёх раз в месяц, однако пока информации о принятии таких новаций нет.