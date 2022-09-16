Россиянам станет сложнее оплачивать покупки при поездке за границу
Из-за угроз санкциями за принятие платёжной системы «Мир» страны могут отказаться от её использования
Россиянам станет сложнее оплачивать покупки за рубежом. Об этом сообщает «Коммерсант».
Напомним, что Минфин США на официальном уровне объявил о том, что за принятие российской платёжной системы «Мир» на страны могут накладывать санкции.
Эксперты, опрошенные изданием, предполагают, что это предупреждение может замедлить распространение платёжной системы, а также подорвать сотрудничество с теми странами, где она уже используется.
На данный момент карты «Мир» принимают в Турции, Киргизии, Казахстане, Таджикистане, Южной Осетии, Узбекистане, Абхазии, Вьетнаме, а также Южной Корее, Армении и в Белоруссии.
Ранее ещё ряд стран объявили о готовности к принятию российской платёжной системы, однако из-за угроз их позиция может измениться.