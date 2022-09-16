Россиянам станет сложнее оплачивать покупки при поездке за границу

Россиянам станет сложнее оплачивать покупки за рубежом. Об этом сообщает «Коммерсант».

Напомним, что Минфин США на официальном уровне объявил о том, что за принятие российской платёжной системы «Мир» на страны могут накладывать санкции.

Эксперты, опрошенные изданием, предполагают, что это предупреждение может замедлить распространение платёжной системы, а также подорвать сотрудничество с теми странами, где она уже используется.

На данный момент карты «Мир» принимают в Турции, Киргизии, Казахстане, Таджикистане, Южной Осетии, Узбекистане, Абхазии, Вьетнаме, а также Южной Корее, Армении и в Белоруссии.

Ранее ещё ряд стран объявили о готовности к принятию российской платёжной системы, однако из-за угроз их позиция может измениться.