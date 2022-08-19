Россиянин планирует шмелями заменить погибающих на Алтае пчёл

Житель Татарстана Ренат Хабибуллин занимается разведением шмелей, которых планирует использовать для опыления растений и получения мёда, пишут «Челнинские известия».

«Шмели, как и пчёлы, собирают пыльцу, делают мёд, но он не такой вкусный и полезный. Они ещё не приручены человеком, сами выбирают места для проживания, но Ренат изучает технологию разведения шмелей», — отмечает издание.

Стоит отметить, что за рубежом часто размещают шмелиные колонии рядом с полями, поскольку они хорошие опылители: встают раньше пчёл и гораздо позже ложатся спать, посещают большее количество цветов и летают при небольшом дожде и низкой температуре, даже в +2 градуса, благодаря пушистой шубке.

Ренат подчеркнул, что пчёл в мире становится меньше — они погибают в результате бесконтрольной обработки пестицидами рапса, гречихи, подсолнечника, злаковых.

«Перед обработкой полей пчеловодов должны оповещать, но этого не происходит. В 2019-м и в этом году от этого на Алтае погибло около 3 тысяч семей, в Татарстане — более тысячи. Мы наблюдали, что иногда пчела погибала возле улья, из-за того что другие пчёлы просто не впускали её, потому что чувствовали на ней отраву», — отметил специалист.

Отличаются насекомые ещё и тем, что у пчёл в улье всё систематизировано, пространство используется очень рационально, а у шмелей всё хаотично — ячейки с расплодом и ячейки с мёдом раскиданы.

Напомним, в 2022 году в 14 районах Алтайского края зафиксировали массовую гибель пчёл.