Российский маркетплейс выкупил весь оставшийся товар IKEA в России

Маркетплейс «Яндекс.Маркет» выкупил остатки товаров IKEA в России. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу компании.

Речь идёт о более 20 млн товаров. Причём они относятся ко всем категориям. Поступить в продажу продукция должна до конца декабря. Сколько затратит «Яндекс» на приобретение товаров — не уточняется.

Напомним, что «Яндекс.Маркет» приступил к продаже товаров IKEA летом. Купить их можно было у различных партнёров, в частности, из других стран. В маркетплейсе видят исключительно плюсы от такой сделки. Там считают, что она позволит «Яндекс.Маркету» усилить позиции на рынке онлайн-торговли. Это в особенности касается категорий DIY & Home.

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Общество Россияне больше не смогут купить товары в IKEA

Напомним, владеющая 17 гипермаркетами в РФ IKEA объявила о полном уходе из страны 15 июня. Перед этим шведская компания провела онлайн-распродажу, которая закончилась 15 августа.