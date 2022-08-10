Сдать ГТО и залезть на Муху. Как провести День физкультурника в Барнауле

В субботу, 13 августа, в Барнауле будут отмечать День физкультурника. Парки, площади и стадионы станут площадками для соревнований спортсменов-любителей и профессионалов. Мы выбрали самые интересные мероприятия для тех, кто планирует провести выходные активно.

Посоревноваться в волейбол с другими любителями

На спортивной площадке «Пионер-Арена» в Барнауле (проспект Строителей, 30б) пройдёт открытый турнир по волейболу для любительских команд. Можно заявиться со своей командой, можно записаться одному, а организаторы найдут для вас компаньонов. Стать участником турнира можно в группе «Лига любительского спорта Мой Спорт22» во «ВКонтакте».

В пляжный волейбол в Барнауле тоже будут играть — с 9 утра в Парке спорта (Энтузиастов, 12в).

Поиграть в стритбол

На площади Сахарова состоится турнир по уличному баскетболу «Оранжевый мяч». К участию приглашаются все желающие, ограничений по возрасту и уровню подготовки нет. Зарегистрироваться можно на месте с 9:00 до 10:00. Игры начнутся в 10 часов утра.

Поучаствовать в тренировке по кроссфиту

В 11:00 на стадионе «Трансмаш» (Ленина, 152а) пройдут командные соревнования про кроссфиту от фитнес-клуба «Аврора». Тренеры составили программу, с которой справятся люди с любой физической подготовкой. Тот, кто зарегистрирует команду из пяти человек, получит месяц занятий в клубе бесплатно. Команду-победительницу также ждут подарки в честь Дня физкультурника. Записаться можно по телефону 500-400 и в соцсетях.

Сдать ГТО

Если вы мечтаете получить значок ГТО, приходите 13 августа в 10:30 на площадки спорткомплекса «ВРЗ» (улица Воровского, 110). Здесь состоится спортивный праздник Октябрьского района. Гостей ждёт турнир по мини-футболу, соревнования по шахматам и шашкам, дартсу, сдача норм ГТО, соревнования по сидячему волейболу, спортивно-развлекательная эстафета.

Съездить на гребной канал

13 августа барнаульцев приглашают отпраздновать День физкультурника на гребном канале. С 9:30 до 13:00 там пройдёт чемпионат Алтайского края по гребле на байдарках и каноэ. А с 13 часов — фестиваль гребного спорта на лодках-«драконах» и сапбордах. Вход свободный.

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Поиграть в шахматы

В 12:00 в парке культуры и отдыха «Центральный» (Социалистический проспект, 11) состоится фестиваль спорта «Стиль жизни — здоровье. 2022». Там пройдут турниры по шахматам, мас-рестлингу, силовому экстриму и семейные старты.

Поучаствовать в массовой тренировке

С 10 до 11 часов пройдёт массовая тренировка для всех желающих в Парке спорта имени Смертина. Бесплатную танцевальную тренировку проведут инструкторы «Сафари-фитнес». Приходить просят в удобной одежде и обуви, обязательно взять воду и головной убор.

Бонус для самых спортивных. Забежать на Муху

14 августа в Алтайском районе пройдут соревнования по горному бегу. Всем желающим предлагают покорить гору Муха — самую высокую вершину райцентра Алтайское. Участников соревнований ждёт трасса протяжённостью около километра с набором высоты около 300 метров. Первых трёх мужчин и трёх женщин, которые поднимутся на гору (пешком или бегом), наградят медалями, а среди всех участников проведут лотерею. Начало забега в 11:00. Записаться можно по телефону 8 903 947 44 11.

Фото: администрация Алтайского района / altadm.ru