Сеть супермаркетов «Мария-Ра» за год увеличила прибыль до 2,7 млрд рублей

Компания «Розница К-1», которая управляет сетью супермаркетов «Мария-Ра», по итогам 2021 года увеличила чистую прибыль до 2,7 млрд рублей (в 1,3 раза). Об этом сообщает «Интерфакс».

Выручка компании выросла на 4,9% и составила 113,1 млрд рублей (107,9 млрд в 2020 году). Согласно бухгалтерским отчётам, себестоимость продаж сократилась на 4% и составила 84,8 млрд рублей, а валовая прибыль по сравнению с 2020 годом увеличилась на 7% — до 28,4 млрд рублей.

Прибыль от продаж по итогам 2021 года выросла на 15,4% и составила 1,9 млрд рублей в денежном выражении.

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Общество C полок магазинов «Мария Ра» в Барнауле пропал сахарный песок

В категории «прочие» «Розница К-1» указала 3 млрд доходов, а прочие расходы компании составили 2,4 млрд рублей (в 1,8 раза больше, чем годом ранее).

Ранее жители Барнаула пожаловались на возросшие цены в магазинах сети «Мария-Ра». Накануне внимание покупателей привлекли сухие сливки, которые подорожали до 420 рублей за 500 грамм.

Это уже не первый раз, когда горожане возмущаются ценами в супермаркетах. До этого люди отметили резкое повышение цен на сахар и лук.

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Общество «У нас лук с Америки везут?» В Барнауле пожаловались на цены в «Марии Ра» и отсутствие сахара