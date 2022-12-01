Не видели, не знаем. Водители массово поворачивают со Строителей к вокзалу, нарушая требования нового знака в Барнауле

Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Автомобилисты в Барнауле массово нарушают требования нового дорожного знака, который запрещает левый поворот с проспекта Строителей к площади Победы и вокзальным площадям. Напомним, это ограничение начало действовать в краевой столице с 1 декабря. Исключение сделали только для общественного транспорта. Такое решение было принято для того, чтобы снизить количество ДТП в городе: с 2017 года этот участок являлся очагом аварийности.

Корреспонденты amic.ru накануне дважды побывали на этом оживлённом перекрёстке и убедились, что водители по-прежнему разворачиваются и поворачивают к вокзалу на этом месте.

За нарушение ст. 12.16 ч. 2 КоАП РФ предусмотрен штраф от одной до полутора тысяч рублей. Отметим, что на данном участке дороги установлены камеры фото- и видеофиксации нарушений ПДД. Кроме того, в отделении пропаганды городской ГИБДД сообщили, что сотрудники ДПС будут контролировать выполнение требований дорожного знака.

Кстати, уйти чуть дальше налево, на пересечении улиц Профинтерна и Строителей, тоже не получится: здесь разрешено движение только прямо. В ГИБДД напоминают, что на пешеходном переходе разворачиваться нельзя.

А как теперь попасть на вокзал?

Сделать это можно несколькими способами. Например, повернуть направо на проспект Социалистический со Строителей, там найти разворот и уже в обратном направлении проехать к перекрёстку в сторону вокзала. Также можно будет развернуться за пешеходным переходом возле ТЦ «КДМ» на Строителей, либо дальше на любом развороте, в том числе и на пересечении с Деповской. На этом промежутке никаких запрещающих знаков для разворота не установлено, уточнили в ГИБДД.

«Людям, которым необходимо добраться до вокзала, необходимо заблаговременно продумывать свой маршрут. Тем, кто движется со стороны проспекта Красноармейского, можно проехать по Молодёжной, а с неё попасть на Социалистический и далее прямо на вокзал. Также есть возможность от площади Октября проехать по Строителей с правым поворотом к площади Победы. От Ленинского проспекта есть возможность проехать по маршруту Новоугольная — Свердлова — Профинтерна — Привокзальная. Автомобилистам следует быть внимательными и обращать внимание на дорожные знаки и сигналы светофора», — предлагают варианты объезда в ГИБДД.