Сибирячка боится, что ее убьёт бывший муж, который «насиловал и бил во время беременности»

Жительница Новосибирска попросила о помощи, после того как на неё две недели назад напал бывший муж. Об этом она рассказала «КП-Новосибирск».

Женщина переживает, что может повториться трагедия, случившаяся в Нижней Ельцовке. Напомним, 27 июля девушку зарезали на глазах местных жителей.

«Я не знаю, куда мне обращаться, бывший муж преследует меня. Он изнасиловал меня, хочет, чтобы мы были вместе. Сейчас я боюсь даже выходить из дома, — рассказала она.

Бывшие супруги познакомились в 2012 году — она работала официанткой в ресторане, он был другом хозяина этого заведения. Вскоре женщина забеременела. По её словам, за неделю до свадьбы, когда она была на третьем месяце беременности, возлюбленный впервые её ударил.

Сибирячка уверяет, что после родов муж продолжил распускать руки. Ситуация не изменилась и после рождения второго ребёнка.

«Мне никто не верил, даже родная мать. Только когда после очередных побоев я показала ей свою синюю спину, она поняла, что я говорю правду», — отметила она.

В 2015 году женщина подала на развод. Муж снова извинился и пара продолжила жить вместе ещё три года после расторжения брака. После этого решили жить раздельно, но с условием, что мужчина будет приезжать.

Так жили почти пять лет. Сибирячка уверяет, что порой бывший муж её бил прямо на глазах у детей, когда заезжал в гости. Точку в отношениях поставила лишь в 2022 году, когда узнала, что у него появилась другая любовь.

«Хотела сохранить нормальные отношения ради детей, но не вышло. В июне он предложил мне с детьми приехать на дачу. Но когда я готовила поесть, стал ко мне цепляться. А после этого начал бить, в том числе по голове. Я написала заявление, мне назначили судмедэкспертизу. Но я туда не пришла: у меня сильно болела голова из-за сотрясения, да и детей не с кем было оставить. В итоге никакого дела на мужа не завели», — рассказала женщина.

Две недели назад, по её словам, бывший муж пришёл к ней в квартиру, схватил и изнасиловал, а после этого перевёл 20 тысяч рублей.

Издание пообщалось и с мужчиной. Он уверяет, что «никогда в жизни не бил» супругу.

«Да, были конфликты, но максимум, что я себя позволял, — немного оттолкнуть её. Всё! Мы муж и жена, о каком изнасиловании может идти речь? Я хочу сохранить семью. И буду бороться за неё и детей», — подчеркнул он.

В региональном МВД подтвердили, что 3 июня поступило заявление от жительницы Новосибирска о нанесении ей телесных повреждений бывшим мужем. Возбудили административное производство. Однако результаты судмедэкспертизы не поступили.