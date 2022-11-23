Снеговик размером с высотку на Речном. Нейросеть показала, как Барнаул будет праздновать Новый, 3023 год

Фото: нейросеть Midjourney

Меньше полутора месяцев осталось до начала нового, 2023 года. И если мы уже знаем, как будут украшать Барнаул к новогодним праздникам, то представить, как краевая столица будет отмечать 3023 год, — довольно сложно.

Однако способ есть. Мы попросили нейросеть Midjourney заглянуть в будущее. Здесь вам и Дед Мороз со Снегуркой, и ёлка на площади, и снеговик размером с высотку на Речном.