Снеговик размером с высотку на Речном. Нейросеть показала, как Барнаул будет праздновать Новый, 3023 год
Дед Мороз, Снегурочка и ёлки тоже преобразятся
23 ноября 2022, 07:02
Фото: нейросеть Midjourney
Меньше полутора месяцев осталось до начала нового, 2023 года. И если мы уже знаем, как будут украшать Барнаул к новогодним праздникам, то представить, как краевая столица будет отмечать 3023 год, — довольно сложно.
Однако способ есть. Мы попросили нейросеть Midjourney заглянуть в будущее. Здесь вам и Дед Мороз со Снегуркой, и ёлка на площади, и снеговик размером с высотку на Речном.
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