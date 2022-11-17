Собчак извинилась перед главой «Ростеха» Чемезовым

Журналистка Ксения Собчак в своём Telegram-канале «Кровавая барыня» извинилась перед главой госкорпорации «Ростех» Сергеем Чемезовым за действия коллег, которые теперь находятся под следствием.

«Искренне сожалею, что действия моих коллег нанесли вред Чемезову Сергею Викторовичу, приношу ему свои извинения», — заявила Собчак.

Телеведущая пояснила, что все задержанные искренне сожалеют о произошедшем, отметив, что теперь их судьбу будет решать суд. При этом Собчак высказала надежду, что правоохранители проявят к коллегам сочувствие и снисхождение.

Напомним, что ранее по делу о вымогательстве денег с помощью Telegram-канала «Тушите свет» у Сергея Чемезова были задержаны коммерческий директор Кирилл Суханов, бывший главный редактор журнала Tatler Ариан Романовский и журналист Тамерлан Бигаев.