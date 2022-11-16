Собрали полный зал: «Руки вверх!» с ажиотажем и небольшим опозданием выступают в Барнауле

Сегодня, 16 ноября, в Барнауле выступает легендарная группа «Руки вверх!». Российский поп-коллектив, по всей видимости, не теряет своей актуальности в 2022 году, поскольку в «Титов-Арене» музыкантам удалось собрать полный зал — заняты и все сидячие места, и танцпол.

Концерт начался на 30 минут позже запланированного, однако задержка никак не повлияла на желание собравшихся увидеть Сергея Жукова. Вместе с ним в краевую столицу приехал и брат музыканта Михаил.