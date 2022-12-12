Год кролика

Спасатели предупредили жителей Алтайского края о надвигающихся метелях и морозах

Помимо холодов и метели, ветер в некоторых районах края может усилиться до 27 метров в секунду

12 декабря 2022, 14:57, Илья Звягинцев

Жителей и гостей Алтайского края предупредили о надвигающейся непогоде. О наступающих холодах и метелях рассказали в региональном главке МЧС.

«По информации синоптиков, в Алтайском крае во второй половине ночи и днём 13 декабря ожидается усиление ветра, местами до 17-22 м/с, по юго-востоку порывы 25-27 м/с, снег, местами сильный, метели. На дорогах снежные заносы. 14-16 декабря установление морозной погоды», — сказано в сообщении.

Спасатели отметили, что из-за ухудшения погоды в регионе возможны аварии на трансформаторах, падение деревьев и увеличение числа ДТП.

Руководители муниципалитетов, министерств, ведомств и аварийных служб уже получили уведомления об ухудшении погодных условий.

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