Стало известно состояние госпитализированного экс-чемпиона мира по шахматам Карпова

Чемпиона мира по шахматам, депутата Госдумы Анатолия Карпова госпитализировали в Москве с переломом шейки бедра и черепно-мозговой травмой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

71-летний депутат получил травмы при падении. Сейчас он находится в отделении нейрореанимации в Институте имени Склифосовского, его состояние оценивается как тяжёлое.

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Общество «Никаких травм нет»: помощник гроссмейстера Карпова опроверг информацию о нападении

Напомним, что ранее председатель Общероссийского движения предпринимателей Андрей Ковалёв в своём Telegram-канале заявил, что Карпов находится в реанимации после нападения неизвестных и введён в искусственную кому. Позднее информацию о нападении опроверг помощник Карпова, Альберт Степанян.