Стало известно, что умершая королева Елизавета II страдала от рака костного мозга
Основными симптомами этого заболевания являются боль в костях и сложности с передвижением
27 ноября 2022, 20:29, Илья Звягинцев
В последние месяцы жизни королева Великобритании Елизавета II страдала от множественной миеломы. Об этом сообщает Independent.
«Я слышал, что у королевы была некая форма миеломы — рака костного мозга — что объяснило бы ее усталость, потерю веса и „проблемы с передвижением“, о которых нам часто говорили примерно в течение последнего года ее жизни», — сказал друг семьи Гайлс Брандрет.
Отмечается, что основными симптомами этого заболевания являются боль в костях и сложности с передвижением.
Ранее сообщалось, что королева Великобритании скончалась от старости.
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