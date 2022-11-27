Стало известно, что умершая королева Елизавета II страдала от рака костного мозга

В последние месяцы жизни королева Великобритании Елизавета II страдала от множественной миеломы. Об этом сообщает Independent.

«Я слышал, что у королевы была некая форма миеломы — рака костного мозга — что объяснило бы ее усталость, потерю веса и „проблемы с передвижением“, о которых нам часто говорили примерно в течение последнего года ее жизни», — сказал друг семьи Гайлс Брандрет.

Отмечается, что основными симптомами этого заболевания являются боль в костях и сложности с передвижением.

Ранее сообщалось, что королева Великобритании скончалась от старости.