Петербурженка продала четыре квартиры по "схеме Долиной"

Суд уже признал одну сделку недействительной

22 декабря 2025, 15:45, ИА Амител

Дома Барнаула / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Санкт-Петербурге разворачивается громкая история, напоминающая дело певицы Ларисы Долиной. Как сообщает Mash, 65-летняя медработница Наталья под давлением мошенников продала четыре принадлежавшие ей квартиры и теперь пытается оспорить эти сделки в суде.

По данным Telegram-канала, неизвестные, представившись силовиками, угрожали женщине уголовным делом якобы за переводы в пользу ВСУ с ее счетов. Затем они заявили, что она стала участницей спецоперации по поимке аферистов и не должна препятствовать продаже ее недвижимости.

Фейковые силовики пошли ва-банк: выставили ее квартиры на продажу и потребовали не препятствовать сделкам.

В разговорах с покупателями женщина, следуя указаниям мошенников, объясняла продажу желанием переехать к родственникам в Эстонию. За все четыре квартиры она получила в общей сложности почти 31 миллион рублей.

Осознав, что стала жертвой обмана, Наталья обратилась в суд. По одному из дел суд уже признал сделку недействительной, но решение еще не вступило в законную силу. Заседания по остальным искам продолжаются, при этом сама истица на них не появляется.