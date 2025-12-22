Петербурженка продала четыре квартиры по "схеме Долиной"
Суд уже признал одну сделку недействительной
22 декабря 2025, 15:45, ИА Амител
В Санкт-Петербурге разворачивается громкая история, напоминающая дело певицы Ларисы Долиной. Как сообщает Mash, 65-летняя медработница Наталья под давлением мошенников продала четыре принадлежавшие ей квартиры и теперь пытается оспорить эти сделки в суде.
По данным Telegram-канала, неизвестные, представившись силовиками, угрожали женщине уголовным делом якобы за переводы в пользу ВСУ с ее счетов. Затем они заявили, что она стала участницей спецоперации по поимке аферистов и не должна препятствовать продаже ее недвижимости.
Фейковые силовики пошли ва-банк: выставили ее квартиры на продажу и потребовали не препятствовать сделкам.
В разговорах с покупателями женщина, следуя указаниям мошенников, объясняла продажу желанием переехать к родственникам в Эстонию. За все четыре квартиры она получила в общей сложности почти 31 миллион рублей.
Осознав, что стала жертвой обмана, Наталья обратилась в суд. По одному из дел суд уже признал сделку недействительной, но решение еще не вступило в законную силу. Заседания по остальным искам продолжаются, при этом сама истица на них не появляется.
Поговаривают при этих схемах, обещают вернуть квартиры и плюс 20 процентов сверху.
Ведь так же всё и было - правда, Лариса?
В нашей стране виноваты жертвы, на них выливается шквал негатива, а мошенники белые и пушистые, все перевёрнуто с ног на голову.
Гость (17:23:24 22-12-2025) В нашей стране виноваты жертвы, на них выливается шквал нега... Виноват тот кто повелся на этот развод, а никак не добросовестный покупатель, он то почему крайним остается ? И хорошо живут у нас медработники, а все ноют постоянно.