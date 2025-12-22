Мужчина открыл стрельбу в центре Красноярска и ранил человека

Преступление он не довел до конца, потому что патроны закончились

22 декабря 2025, 17:00, ИА Амител

Оружие, пистолет / Фото: сгенерировано ИИ Midjourney / amic.ru

В Красноярске задержан и заключен под стражу 34-летний житель Усть-Кута, подозреваемый в покушении на убийство двух человек общеопасным способом. Об этом сообщили 22 декабря в следственном управлении СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

По информации ведомства, инцидент произошел вечером 21 декабря возле бара "Лепс" на улице Урицкого.

«Подозреваемый, находясь в состоянии опьянения, стал приставать к женщине. За нее вступился 24-летний мужчина, в результате чего между ними возник конфликт. Позже фигурант взял по месту проживания огнестрельное оружие и вернулся к месту происшествия», – говорится в пресс-релизе.

Пьяный выстрелил несколько раз и ранил в ногу мужчину, который перед этим заступался за женщину, а к тому моменту собирался сесть в такси. Подъехавший автомобиль повредила еще одна пуля, попавшая в крыло.

Преступление не было доведено до конца, так как подозреваемый расстрелял все патроны. Потерпевший госпитализирован, его жизни ничего не угрожает, водитель такси не пострадал. Возбуждено уголовное дело, проводятся следственные действия и экспертизы, решается вопрос о законности владения оружием у фигуранта.

Прошедшей осенью в селе Сростки водитель легковушки открыл стрельбу по дальнобойщику после дорожного конфликта. Мужчина получил ранение руки, а в его автомобиле оказалось выбито боковое стекло.