Стоимость техосмотра для легковых автомобилей в России вырастет с 2026 года

Тарифы увеличатся в среднем на 9,7%

22 декабря 2025, 14:45, ИА Амител

Техосмотр / Автослесарь / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

С нового, 2026 года россиянам придется платить больше за прохождение обязательного технического осмотра легковых автомобилей. Тарифы на услугу вырастут в среднем на 9,7% с 1 января. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

Новые цены по регионам:

Чукотский автономный округ – 5400 рублей (самый дорогой тариф);

Санкт-Петербург – чуть более 2000 рублей;

Москва – 1295 рублей (рост на 9,6%);

Московская область – 1238 рублей.

Рост обусловлен утвержденной Федеральной антимонопольной службой (ФАС) методикой расчета, согласно которой субъекты РФ должны были установить новые тарифы до 20 декабря.

Однако, по словам участников рынка, даже после индексации цены остаются заниженными для рентабельной работы легальных операторов. Глава союза "Техэксперт" Сергей Зайцев пояснил, что методика ФАС исходит из 100%-ной загрузки пунктов ТО, а в реальности она не превышает 15–20%. Это приводит к банкротству честных станций и росту числа мошенников, которые оформляют диагностические карты без проверки автомобилей.