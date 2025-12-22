В Госдуме предложили повысить лимит на подарки учителям
Буцкая назвала действующую норму устаревшей
22 декабря 2025, 14:00, ИА Амител
В России может быть пересмотрен лимит стоимости подарков, которые разрешено дарить учителям. С таким предложением выступила первый заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая, пишет РИА Новости.
Действующая норма закреплена в статье 575 Гражданского кодекса, которая устанавливает максимальную стоимость подарка в 3000 рублей.
«Однако я считаю, что данная норма устарела», – заявила депутат.
По ее словам, лимит был уместен в начале 2000-х годов, когда его вводили, но сейчас не отвечает экономическим реалиям. Буцкая отметила, что соответствующий законопроект находится в разработке.
Парламентарий также напомнила формальное правило: чтобы впоследствии не возникало вопросов, чек от подарка стоимостью до 3000 рублей лучше сохранять. Инициатива направлена на то, чтобы привести законодательство в соответствие с текущей ситуацией.
Ранее в Госдуме рассказали, какие подарки можно дарить учителям.
14:19:23 22-12-2025
Вы сначала себе уменьшите миллионные зарплаты , потом указывайте кому сколько дарить.
14:55:07 22-12-2025
Вы сначала себе уменьшите миллионные зарплаты , потом указывайте кому сколько дарить.
17:29:52 22-12-2025
Сделайте учителям подарок - отстаньте от них!
11:08:40 23-12-2025
Отвяньте от учителей. Скоро и этих не будет. И не надо сравнивать Московских учителей с российскими.