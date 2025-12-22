В Госдуме предложили повысить лимит на подарки учителям

Буцкая назвала действующую норму устаревшей

22 декабря 2025, 14:00, ИА Амител

Подарок учителю / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru

В России может быть пересмотрен лимит стоимости подарков, которые разрешено дарить учителям. С таким предложением выступила первый заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая, пишет РИА Новости.

Действующая норма закреплена в статье 575 Гражданского кодекса, которая устанавливает максимальную стоимость подарка в 3000 рублей.

«Однако я считаю, что данная норма устарела», – заявила депутат.

По ее словам, лимит был уместен в начале 2000-х годов, когда его вводили, но сейчас не отвечает экономическим реалиям. Буцкая отметила, что соответствующий законопроект находится в разработке.

Парламентарий также напомнила формальное правило: чтобы впоследствии не возникало вопросов, чек от подарка стоимостью до 3000 рублей лучше сохранять. Инициатива направлена на то, чтобы привести законодательство в соответствие с текущей ситуацией.

