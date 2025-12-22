Россияне подадут к новогоднему столу оливье без майонеза и с авокадо

Многие вдохновились экспериментальными рецептами из соцсетей

22 декабря 2025, 16:05, ИА Амител

Салат оливье / Изображение сгенерировано нейросетью Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Примерно 20% российских граждан планируют включить в новогоднее меню салаты, приготовленные по популярным рецептам из соцсетей, сообщает "Газета.ru".

Согласно данным исследования, треть опрошенных намерена приготовить оливье с необычными ингредиентами, такими как авокадо и копченая курица, исключив майонез, но при этом традиционный вариант салата также будет присутствовать на столе.

Каждый пятый участник опроса предпочитает не экспериментировать и готов дегустировать новые кулинарные решения только в гостях. Еще 20% опрошенных выступают против современных интерпретаций традиционных кушаний. В качестве основных источников идей для кулинарных экспериментов респонденты, готовые к ним, называют социальные сети, специализированные сайты с рецептами, а также рекомендации друзей и близких.