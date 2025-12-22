Россияне считают бедными граждан с доходом менее 50 тысяч рублей
Лишь 5% участников опроса сообщили, что не испытывают никаких финансовых ограничений
22 декабря 2025, 17:45, ИА Амител
Россияне считают бедными людей с доходом до 50 тысяч рублей в месяц, а к среднему классу относят тех, кто зарабатывает от 50 до 150 тысяч. Такие данные приводит компания Rodin.Capital по итогам опроса, пишет "Газета.ru".
Согласно исследованию, категорию "выше среднего" респонденты отнесли к доходам от 150 до 300 тысяч рублей в месяц. Богатыми, по мнению участников опроса, считаются люди с заработком от 300 до 500 тысяч рублей, а состоятельными – те, чей ежемесячный доход превышает полмиллиона рублей.
Оценивая собственное финансовое положение, 45% опрошенных заявили, что в целом довольны своими доходами, однако не могут позволить себе крупные покупки, такие как квартира или автомобиль стоимостью более одного миллиона рублей. Лишь 5% участников опроса сообщили, что не испытывают никаких финансовых ограничений. В то же время половина респондентов призналась, что периодически сталкивается с нехваткой денег и вынуждена прибегать к кредитам.
В исследовании Rodin.Capital приняли участие около четырех тысяч человек в возрасте от 21 до 61 года.
18:15:06 22-12-2025
бедные?Нищие...
18:57:03 22-12-2025
Половина АК и такую сумму не получает! Мы первые в рейтинге, с заду! Спасибо акзс за принятие повышенных коэффициентов роста тарифов ЖКХ, налогов и прочего!
19:01:49 22-12-2025
а тогда пенсионеры с пенсией 15 тыс. кто
19:58:14 22-12-2025
гость (19:01:49 22-12-2025) а тогда пенсионеры с пенсией 15 тыс. кто... странные тунеядцы, которые не позаботились о старости и плохо работали. у моих стариков в3 р выше и всякие льготы
21:07:10 22-12-2025
Гость (19:58:14 22-12-2025) странные тунеядцы, которые не позаботились о старости и плох... Твои старики на заводе, видимо, работали. А мы город строили, инженеры. Не из деревни. Всё шло серым. Пенсия 19,5
23:22:40 22-12-2025
Гость (19:58:14 22-12-2025) странные тунеядцы, которые не позаботились о старости и плох... Льготы перечислите пожалуйста, очень интересно! Кроме отмены комиссии при оплате жкх, которая составляет 100руб., других что - то не наблюдается
00:32:51 23-12-2025
Гость (19:58:14 22-12-2025) странные тунеядцы, которые не позаботились о старости и плох... Школоло из богатой семьи, где пенсич не нужна, или еще маленький?
06:04:01 23-12-2025
Гость (19:58:14 22-12-2025) странные тунеядцы, которые не позаботились о старости и плох... не считаю себя странной тунеядкой, потому как работала в школе учителем и на пенсию ушла из школы. Пенсия маленькая, у всех учителей пенсии маленькие на Алтае. Вы или провокатор, или ...провокатор.
09:35:57 23-12-2025
гость (06:04:01 23-12-2025) не считаю себя странной тунеядкой, потому как работала в шко... вот получается что вы человек видимо не глупый.
но почему вы не озадачились темой своих собственных независимых накоплений на старость - я понять не в силах.
кто-то должен/обязан вас содержать. за какие-то прошлые дела. вам не смешно с такой постановки вопроса?
дети - да, есть такого чуток.
но остальным на вас - ...., и это правильно, свих дел полон рот сейчас.
13:14:53 23-12-2025
Musik (09:35:57 23-12-2025) вот получается что вы человек видимо не глупый.но почему... Если мы будем озадачиваться темой ,как вы говорите,независимых накоплений,то зачем с нас дерут ежемесячно 22% с зарплаты?Пусть тогда всю зарплату нам и отдают,а мы тогда сами и будем себе копить.А то деньги с нас хапнули,пустили их на разного рода непонятные цели( по типу строительства дворцов пенсионных фондов и не только) а вы живите как хотите.Это как?Или вы хотите чтобы мы сами себе копили да ещё и дармоедов содержали?
15:27:10 23-12-2025
Musik (09:35:57 23-12-2025) вот получается что вы человек видимо не глупый.но почему... нашими накоплениями занимался государственный фонд, который потом благополучно обанкротился, миллионы пенсионеров остались без накопительных сбережений. Неужели не слышали об этой афере века?
15:53:04 23-12-2025
Гость (15:27:10 23-12-2025) нашими накоплениями занимался государственный фонд, который ... Если этот государственный фонд обанкротился(ещё неизвестно по каким причинам),так пусть государство и держит ответ перед гражданами за свои эксперименты.Мы то чем виноваты?Пускай изыскивает резервы из своих необъятных ресурсов на возмещение долга.А то на дворцы средства нашли ,а для людей почему то нет.
20:09:46 22-12-2025
гость (19:01:49 22-12-2025) а тогда пенсионеры с пенсией 15 тыс. кто... Всё верно " НИКТО"
00:32:59 23-12-2025
гость (19:01:49 22-12-2025) а тогда пенсионеры с пенсией 15 тыс. кто... Нищие
19:39:57 22-12-2025
а тогда пенсионеры с пенсией 15 тыс. кто
Это люди, многие из которых не работали, а вкалывали от 40 лет и больше на благо Родины. Родина их и отблагодарила в лице чиновников и депутатов, получающих миллионы.
21:36:02 22-12-2025
гость (19:39:57 22-12-2025) а тогда пенсионеры с пенсией 15 тыс. ктоЭто люди, мн... Такая вот метаморфоза произошла с СССР, пришли чубайсятки прибрали все к рукам, что народ на вкалывал, а что не смогли, то порушили, вот и получайте, кому вершки, а кому корешки. Слава Богу, что он дал мудрости, как в этом дьявольском строе, заработать пенсию в 50 штук.
00:30:17 23-12-2025
Гость (19:58:14 22-12-2025) странные тунеядцы, которые не позаботились о старости и плох... А мы доцент и профессор университета, работали на ваших детей за госзарплпту, всегда белую , но высокую только в СССР, а после распада - нижайшую. За что так больно?
04:27:23 23-12-2025
гость (19:39:57 22-12-2025) а тогда пенсионеры с пенсией 15 тыс. ктоЭто люди, мн... Давно уже нет той вашей Родины на которую вы вкалывали. Все претензии к последнему генсеку Эмси Горбачеву. И задрали уже с этими пенсионерами - везде они как главные потерпевшие. Тут проблема в том, что трудоспособное население находится в бедственном финансовом положении. Во многом из-за себя, но во многом и из-за действия местных властей региона своего проживания. Здесь дыра голимая, последние места по уровню доходов - это означает что за одну и туже работу здесь платят меньше чем в соседних регионах, а это означает что местные власти не создали здесь благоприятную среду для бизнеса и предпринимательства. Люди отсюда уезжают и начинают жить лучше, чем здесь. Вот причина всех бед.
08:15:06 23-12-2025
Гость (04:27:23 23-12-2025) Давно уже нет той вашей Родины на которую вы вкалывали. Все ... А что так пренебрежительно к пенсионерам?Да ,они и есть потерпевшие.Которые поотработали больше 40 лет и утёрлись,получая жалкую подачку.А главная причина плачевного положения населения это нынешняя система,которая работает на так называемых хозяев жизни.Погляди и понаблюдай за всем этим внимательно .И станет ясно.
22:19:33 22-12-2025
Свёкр на заводе всю жизнь пахал, пахал, а зп выдавали продукцией. Пенсия 25, у кого там пенсия за 40- ну, я х з где они так усердно трудились. У меня зп до вычета налога- 30 к. Если отнять от оставшихся на презд и на какой-никакой обед- в аккурат на коммуналку хватает
09:30:10 23-12-2025
ну повойте повойте
моя тетка проработавшая всю жизнь в мариуполе едва пулю не словила и едва ее вместе с домом не похоронило в ее поселке, убежать едва успела. Приехала в Барнаул к родне и сказала - я теперь бомж. Но закончилось хорошо -дом уцелел и сейчас ей Россия хоть что то платит
я видел тетку в казахстане работавшую на урановых рудниках и теперь вообще не получающую пенсию потому что Казахстан в свое время все пенсии ей отменил при смене государства. И так не ей а всем кто там работал по 50 лет
вам дальше продолжать?
10:40:22 23-12-2025
Холмс (09:30:10 23-12-2025) ну повойте повойтемоя тетка проработавшая всю жизнь в ма...
А в Африке дети голодают, а в Китае пенсию вообще не платят небюджетникам, и че? К чему эта демагогия про отдельных личностей или другие страны. Есть социальная проблема здесь и сейчас, затрагивающая десятки миллионов людей в государстве, в котором мы живем и которым управляют якобы выбранное нами руководство.
10:50:28 23-12-2025
В крупнейших городах, так и есть. Север с надбавками туда-же.