Россияне считают бедными граждан с доходом менее 50 тысяч рублей

22 декабря 2025, 17:45, ИА Амител

Банкрот / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Россияне считают бедными людей с доходом до 50 тысяч рублей в месяц, а к среднему классу относят тех, кто зарабатывает от 50 до 150 тысяч. Такие данные приводит компания Rodin.Capital по итогам опроса, пишет "Газета.ru".

Согласно исследованию, категорию "выше среднего" респонденты отнесли к доходам от 150 до 300 тысяч рублей в месяц. Богатыми, по мнению участников опроса, считаются люди с заработком от 300 до 500 тысяч рублей, а состоятельными – те, чей ежемесячный доход превышает полмиллиона рублей.

Оценивая собственное финансовое положение, 45% опрошенных заявили, что в целом довольны своими доходами, однако не могут позволить себе крупные покупки, такие как квартира или автомобиль стоимостью более одного миллиона рублей. Лишь 5% участников опроса сообщили, что не испытывают никаких финансовых ограничений. В то же время половина респондентов призналась, что периодически сталкивается с нехваткой денег и вынуждена прибегать к кредитам.

В исследовании Rodin.Capital приняли участие около четырех тысяч человек в возрасте от 21 до 61 года.

