Стало известно, на сколько реально подорожала коммуналка на Алтае

Рост оказался одним из самых заметных по стране

14 января 2023, 09:45, ИА Амител

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За последний год коммунальные услуги в Алтайском крае подорожали на 10%. При этом в среднем по стране стоимость коммуналки с декабря 2021-го по декабрь 2022-го выросла на 13,46%. Годом ранее рост был 3,55%. Об этом пишет "Российская газета" со ссылкой на Росстат.

По данным ведомства, больше всего в среднем по стране подорожало водоотведение – в декабре 2022-го стоимость услуги была на 15,37% больше, чем в декабре 2021-го. Далее следуют отопление (рост на 13,91%), горячая (на 13,87%) и холодная (на 13,76%) вода, электроэнергия (на 13,48%) и газ (на 11,46%).

"Заметнее всего коммунальные услуги подорожали в Еврейской АО — на 15,4%, Кемеровской области — на 14,1%, Хабаровском крае — на 12,2%, Забайкальском крае — на 11,7%, Карачаево-Черкесской Республике — на 10,8%, Алтайском крае — на 10,0%", — отмечает издание.

Что касается жилищных услуг, то они за этот период подорожали в стране на 7,21% (годом ранее — на 3,42%). Сильнее всего тарифы на этот вид услуг выросли в Псковской (на 5,7%), Ярославской (на 5,5%) и Московской (на 4%) областях.