Стало известно, почему в Барнауле отменили концерт Любови Успенской

Знаменитая исполнительниц русского шансона и городских романсов Любовь Успенская должна была выступить в Барнауле 23 ноября. Однако концерт не состоялся. Как сообщает «АиФ», организаторы мероприятия — выяснилось, что артистка заболела.

«Концерт Любови Успенской отменен в связи с болезнью артистки», — рассказали они.

Артистка должна была выступить в театре Драмы. Организаторы пообещали, что в ближайшее время решат вопрос возврата денег за билеты или же их обмена на будущие мероприятия с участием Успенской.

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