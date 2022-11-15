Стало известно, сколько миллионов рублей выиграли в лотерею жители Алтайского края в 2021 году

Жителям Алтайского края везёт в государственных лотереях, распространяемых под брендом «Столото», сообщили в пресс-службе распространителя гослотерей.

«В крае только за 2021 год совокупная сумма выигрышей участников составила 279 432 436 рублей», — говорится в сообщении.

Жители региона за год приобрели 1 584 159 счастливых лотерейных билетов. Девять человек стали «лотерейными миллионерами», ещё 13 выиграли призы от 500 000 рублей до 1 000 000 рублей.

Ранее сообщили, что житель Барнаула выиграл суперприз в размере почти 4 млн рублей в быстрой лотерее «Рапидо 2.0».

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Общество Житель Барнаула выиграл больше 9 млн рублей в лотерею

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