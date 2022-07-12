Студентов в Алтайском крае отправили на военные сборы

В Алтайском крае студентов отправили на военные сборы. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Около 300 студентов военного учебного центра Алтайского государственного технического университета имени Ивана Ползунова отправились в Топчиху. 10 июля их привели к военной присяге.

«Военные сборы продлятся по 5 августа. Студенты на практике осваивают общевойсковые дисциплины, проходят строевую, физическую, огневую и другие специальные виды подготовки, а также получают практический опыт в соответствии с военно-учетными специальностями», — сказано в сообщении.

В пресс-службе правительства напомнили о том, что технический университет — единственный в крае. где проводится военная подготовка.