Памятная монета "Лошадь в огне" стала второй по объему продаж в Сбере

На первом месте другая монета с символом 2026 года

23 декабря 2025, 13:00, ИА Амител

Лошадь в огне / Фото: изображение сгенерировано с помощью нейросети GigaChat. Amic.ru

В Сбере пользуются популярностью памятные монеты с изображением лошади – символа 2026 года, сообщает ТАСС.

Второй по объему продаж стала серебряная монета с ироничным изображением "Лошадь в огне", на которой символ года произносит фразу "Мне отлично".

«Первое место занимает памятная монета флагман этого года – монета "Лошадь AI". Это коллекционная монета с главным символом 2026 года – огненной лошадью. Дизайн монеты был создан с помощью фирменной нейросети для генерации изображений Kandinsky», – рассказали в банке.

Для создания монеты "Лошадь AI" применили технологии дополненной реальности. Если отсканировать QR-код на упаковке монеты камерой смартфона, животное начнет двигаться.

Отмечается, что "Лошадь в огне" по популярности обогнала все прочие памятные монеты, в том числе и иностранные. В наличии она осталась в некоторых отделениях Сбера в Москве. "Лошадь AI" уже раскупили в столице, такие монеты можно найти только в регионах.

Ранее Центральный Банк РФ выпустил памятные монеты с фиксиками. Памятную монету достоинством 3 рубля решили выпустить тиражом 7 тыс. экземпляров.