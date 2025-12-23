Памятная монета "Лошадь в огне" стала второй по объему продаж в Сбере
На первом месте другая монета с символом 2026 года
23 декабря 2025, 13:00, ИА Амител
В Сбере пользуются популярностью памятные монеты с изображением лошади – символа 2026 года, сообщает ТАСС.
Второй по объему продаж стала серебряная монета с ироничным изображением "Лошадь в огне", на которой символ года произносит фразу "Мне отлично".
«Первое место занимает памятная монета флагман этого года – монета "Лошадь AI". Это коллекционная монета с главным символом 2026 года – огненной лошадью. Дизайн монеты был создан с помощью фирменной нейросети для генерации изображений Kandinsky», – рассказали в банке.
Для создания монеты "Лошадь AI" применили технологии дополненной реальности. Если отсканировать QR-код на упаковке монеты камерой смартфона, животное начнет двигаться.
Отмечается, что "Лошадь в огне" по популярности обогнала все прочие памятные монеты, в том числе и иностранные. В наличии она осталась в некоторых отделениях Сбера в Москве. "Лошадь AI" уже раскупили в столице, такие монеты можно найти только в регионах.
Ранее Центральный Банк РФ выпустил памятные монеты с фиксиками. Памятную монету достоинством 3 рубля решили выпустить тиражом 7 тыс. экземпляров.
13:20:28 23-12-2025
Кто из простых смертных работяг, кем и являюсь, отдаст 7000 за это убожество, да еще и с гербом Камеруна?! Тфьу
16:16:00 24-12-2025
Гость (13:20:28 23-12-2025) Кто из простых смертных работяг, кем и являюсь, отдаст 7000 ... Внимательно читайте ....7000тыс,это экземпляров,а не цена
14:26:39 23-12-2025
А я почему-то сразу вспомнил о сгоревшей "Хромой лошади". Не нравится мне этот образ.
15:32:32 23-12-2025
лошадь священное животное а это святотатство
15:50:24 23-12-2025
Гость (15:32:32 23-12-2025) лошадь священное животное а это святотатство... и очень вкусное, надо заметить
05:07:22 24-12-2025
Гость (13:20:28 23-12-2025) Кто из простых смертных работяг, кем и являюсь, отдаст 7000 ... Пффф, недавно был в сбере, так очередь за монетами потоком, если ты нищеброд то это твои проблемы.
06:32:32 24-12-2025
Гость (05:07:22 24-12-2025) Пффф, недавно был в сбере, так очередь за монетами потоком, ... Так называемые "простые работяги" сейчас очень прилично получают. А это трутень, скорее всего
19:17:08 24-12-2025
Символ 2026 лета волк , а вы лошадь китайскую нам суёте . Вы ещё китайскую жабу поставьте домой , они богатство притягивает , но только императору ( китайскому).