Умерла на руках матери. В Новоалтайске у восьмилетней девочки остановилось сердце

Ребенка несколько раз осматривали медики, но поставили неверный диагноз

23 декабря 2025, 12:32, ИА Амител

Игрушечный медведь / Изображение сгенерировано shedevrum.ai

В Новоалтайске восьмилетняя девочка скончалась от остановки сердца. По словам матери, развитие событий было стремительным и сопровождалось недооценкой тяжести состояния со стороны медиков, сообщают "Вести Алтай".

Изначально девочка пожаловалась на боль в спине. После осмотра врачи поставили диагноз "ушиб грудного отдела позвоночника", несмотря на то, что рентген не выявил отклонений.

«После возвращения домой состояние Маши стало стремительно ухудшаться – пропала сила даже для того, чтобы сидеть, температура тела опустилась до 33°C, конечности стали холодными, а губы посинели», – говорится в сообщении.

Родители вновь обратились за медицинской помощью. Однако медики, осмотрев ребенка, рекомендовали продолжать лечение ушиба и уехали.

Спустя два часа у девочки остановилось сердце – прямо на руках у матери. Прибывшая через несколько минут третья бригада скорой помощи не смогла спасти ребенка: дефибриллятор оказался неисправен.

На данный момент обстоятельства трагедии выясняются.

Ранее под Новосибирском девочка умерла от менингита после ошибочного диагноза ОРВИ. Проблемы начались после прививки от клещевого энцефалита.