Умерла на руках матери. В Новоалтайске у восьмилетней девочки остановилось сердце
Ребенка несколько раз осматривали медики, но поставили неверный диагноз
23 декабря 2025, 12:32, ИА Амител
В Новоалтайске восьмилетняя девочка скончалась от остановки сердца. По словам матери, развитие событий было стремительным и сопровождалось недооценкой тяжести состояния со стороны медиков, сообщают "Вести Алтай".
Изначально девочка пожаловалась на боль в спине. После осмотра врачи поставили диагноз "ушиб грудного отдела позвоночника", несмотря на то, что рентген не выявил отклонений.
«После возвращения домой состояние Маши стало стремительно ухудшаться – пропала сила даже для того, чтобы сидеть, температура тела опустилась до 33°C, конечности стали холодными, а губы посинели», – говорится в сообщении.
Родители вновь обратились за медицинской помощью. Однако медики, осмотрев ребенка, рекомендовали продолжать лечение ушиба и уехали.
Спустя два часа у девочки остановилось сердце – прямо на руках у матери. Прибывшая через несколько минут третья бригада скорой помощи не смогла спасти ребенка: дефибриллятор оказался неисправен.
На данный момент обстоятельства трагедии выясняются.
Ранее под Новосибирском девочка умерла от менингита после ошибочного диагноза ОРВИ. Проблемы начались после прививки от клещевого энцефалита.
12:58:02 23-12-2025
Родным сил большое горе. Девочке земля пухом
13:28:52 23-12-2025
Ева (12:58:02 23-12-2025) Родным сил большое горе. Девочке земля пухом... Да не говорят у христиан Земля пухом, говорят Царствие небесное
15:50:25 23-12-2025
Гость (13:28:52 23-12-2025) Да не говорят у христиан Земля пухом, говорят Царствие небес...
У вас не говорят, а мы говорим
13:06:38 23-12-2025
Ну и на кой черт нам такая медицина?
13:18:01 23-12-2025
Это и есть наша сегодняшняя медицина без прикрас?Позор!
17:13:21 23-12-2025
Афиноген (13:18:01 23-12-2025) Это и есть наша сегодняшняя медицина без прикрас?Позор!... Про Новоалтайские больницы уже давно нехорошие слухи ходят...
13:45:15 23-12-2025
Зато министр в топе.
Грех жаловаться
13:51:18 23-12-2025
"дефибриллятор оказался неисправен" ОФИГЕТЬ!
13:59:00 23-12-2025
в Новоалтайске что и кто сейчас в администрации? по-прежнему те самые, все как один охотники на уток и выпивохи? или нормальный хоть один кто-то есть?
14:05:50 23-12-2025
г-н Попов радостно потирает руки, читая такие новости??
14:24:01 23-12-2025
Что творится с Новоалтайском? В СМИ один только негатив. Когда же администрация возьмется за город?
16:10:52 23-12-2025
Гость (14:24:01 23-12-2025) Что творится с Новоалтайском? В СМИ один только негатив. Ког... думаете в Брн по другому? если только в отчетах
17:17:14 23-12-2025
Не все вопросы решает администрация города. В данном случае это подведомственное учреждение Минздрава Алтайского края. Они администрации города ответ не держат.
15:11:17 23-12-2025
Не представляю как такое горе люди смогут пережить. Ужасно это все...