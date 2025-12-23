НОВОСТИПроисшествия

Умерла на руках матери. В Новоалтайске у восьмилетней девочки остановилось сердце

Ребенка несколько раз осматривали медики, но поставили неверный диагноз

23 декабря 2025, 12:32, ИА Амител

Игрушечный медведь / Изображение сгенерировано shedevrum.ai
Игрушечный медведь / Изображение сгенерировано shedevrum.ai

В Новоалтайске восьмилетняя девочка скончалась от остановки сердца. По словам матери, развитие событий было стремительным и сопровождалось недооценкой тяжести состояния со стороны медиков, сообщают "Вести Алтай".

Изначально девочка пожаловалась на боль в спине. После осмотра врачи поставили диагноз "ушиб грудного отдела позвоночника", несмотря на то, что рентген не выявил отклонений.

«После возвращения домой состояние Маши стало стремительно ухудшаться – пропала сила даже для того, чтобы сидеть, температура тела опустилась до 33°C, конечности стали холодными, а губы посинели», – говорится в сообщении.

Родители вновь обратились за медицинской помощью. Однако медики, осмотрев ребенка, рекомендовали продолжать лечение ушиба и уехали.

Спустя два часа у девочки остановилось сердце – прямо на руках у матери. Прибывшая через несколько минут третья бригада скорой помощи не смогла спасти ребенка: дефибриллятор оказался неисправен.

На данный момент обстоятельства трагедии выясняются.

Ранее под Новосибирском девочка умерла от менингита после ошибочного диагноза ОРВИ. Проблемы начались после прививки от клещевого энцефалита.

 

Здоровье Происшествия скорая помощь

Комментарии 14

Ева
Ева

12:58:02 23-12-2025

Родным сил большое горе. Девочке земля пухом

  24 Нравится
Ответить
Гость
Гость

13:28:52 23-12-2025

Ева (12:58:02 23-12-2025) Родным сил большое горе. Девочке земля пухом... Да не говорят у христиан Земля пухом, говорят Царствие небесное

  -3 Нравится
Ответить
Гость
Гость

15:50:25 23-12-2025

Гость (13:28:52 23-12-2025) Да не говорят у христиан Земля пухом, говорят Царствие небес...
У вас не говорят, а мы говорим
У вас не говорят, а мы говорим

  6 Нравится
Ответить
Гость
Гость

13:06:38 23-12-2025

Ну и на кой черт нам такая медицина?

  34 Нравится
Ответить
Афиноген
Афиноген

13:18:01 23-12-2025

Это и есть наша сегодняшняя медицина без прикрас?Позор!

  33 Нравится
Ответить
Грязный чинуша
Грязный чинуша

17:13:21 23-12-2025

Афиноген (13:18:01 23-12-2025) Это и есть наша сегодняшняя медицина без прикрас?Позор!... Про Новоалтайские больницы уже давно нехорошие слухи ходят...

  4 Нравится
Ответить
Гость
Гость

13:45:15 23-12-2025

Зато министр в топе.
Грех жаловаться

  18 Нравится
Ответить
Гость
Гость

13:51:18 23-12-2025

"дефибриллятор оказался неисправен" ОФИГЕТЬ!

  32 Нравится
Ответить
Гость
Гость

13:59:00 23-12-2025

в Новоалтайске что и кто сейчас в администрации? по-прежнему те самые, все как один охотники на уток и выпивохи? или нормальный хоть один кто-то есть?

  12 Нравится
Ответить
Мимопроходящий
Мимопроходящий

14:05:50 23-12-2025

г-н Попов радостно потирает руки, читая такие новости??

  12 Нравится
Ответить
Гость
Гость

14:24:01 23-12-2025

Что творится с Новоалтайском? В СМИ один только негатив. Когда же администрация возьмется за город?

  6 Нравится
Ответить
Элен без ребят
Элен без ребят

16:10:52 23-12-2025

Гость (14:24:01 23-12-2025) Что творится с Новоалтайском? В СМИ один только негатив. Ког... думаете в Брн по другому? если только в отчетах

  11 Нравится
Ответить
Грязный чинуша
Грязный чинуша

17:17:14 23-12-2025

Не все вопросы решает администрация города. В данном случае это подведомственное учреждение Минздрава Алтайского края. Они администрации города ответ не держат.

  0 Нравится
Ответить
Гость
Гость

15:11:17 23-12-2025

Не представляю как такое горе люди смогут пережить. Ужасно это все...

  12 Нравится
Ответить
