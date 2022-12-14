Такой день. Арест бывшего главы алтайских «афганцев» и предложение передать школы на уровень края

В Алтайском крае на 60 дней арестовали руководителя реготделения Российского Союза ветеранов Афганистана Сергея Завалихина. Об этом сообщил и.о. главы алтайских «афганцев» Владислав Павлюков.

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Происшествия Главу алтайских «афганцев» Завалихина арестовали на два месяца

Министр финансов Алтайского края Данил Ситников прокомментировал инициативу депутатов Госдумы, предполагающую передачу содержания школ, детсадов и учреждений допобразования на уровень регионов. Он подчеркнул, что с учётом этих расходов закреплены нормативы отчисления налогов в местные бюджеты. Если конкретно, то содержание указанных учреждений обходится примерно в 12-13 млрд рублей в год, а все дотации муниципалитетам — 2,4 млрд.

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Общество Алтайский министр оценил предложение передать школы на уровень края

В Барнауле с 1 января 2023 года подорожает проезд на общественном транспорте. Так, поездка за наличный расчёт и по бесконтактной платёжной карте обойдётся в 30 рублей, по электронному кошельку стоимость поездки составит 26 рублей, а по «Единому проездному» — 24 рубля.

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Новости Барнаула До 30 рублей подорожает проезд в общественном транспорте Барнаула с 1 января

Прокурор Алтайского края Антон Герман посетил барнаульский шинный завод, который пострадал в результате крупного пожара, сообщили в региональной прокуратуре. Он обсудил с руководителями предприятия и председателем профсоюза вопросы оперативного восстановления производственного процесса.