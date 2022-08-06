Такой день. Концерт без лифчиков и перцовый баллончик на детской площадке

Главные новости в Алтайском крае 6 августа

6 августа 2022, 23:32, Илья Звягинцев

Композитор Сергей Кузнецов рассказал о ярком и запоминающемся концерте Юрия Шатунова, который прошёл в Барнауле.

«Там была беснующаяся толпа. Девчонки без лифчиков около сцены. Зал аплодировал. Я был доволен и Юрка был доволен как вокалист», — рассказал Кузнецов в интервью для YouTube-канала Андрея Кудрявцева.

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Месячный младенец пострадал в результате странного инцидента в Барнауле.

Сообщается, что происшествие случилось на одной из детских площадок города, однако не уточняется, по какому адресу она располагается.

По словам очевидцев, неизвестная девушка пришла и распылила перцовый баллончик в том месте, где играют дети.

Что подтолкнуло горожанку на такой поступок, никто не знает.

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На 99-м году жизни скончалась ветеран ВОВ и почётный гражданин Барнаула Матрёна Егоровна Андрейченко. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Матрёна Егоровна Андрейченко родилась 6 ноября 1923 года в селе Родино Алтайского края. После окончания школы добровольно ушла на фронт медсестрой. Награждена орденами «Красной Звезды», «Отечественной войны» II степени; медалями «За боевые заслуги», «За освобождение Варшавы», «За победу над Германией», «За освобождение Белоруссии».

Демобилизовавшись, окончила Алтайский государственный сельхозинститут. Её безупречный труд отмечен медалью «За трудовое отличие».

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