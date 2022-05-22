Такой день. Пропажа лебедей с моста у Нового рынка и рыбалка в фонтане

Днем 22 мая жители Барнаула заметили, что с моста у Нового рынка пропали скульптуры лебедей. Горожане побоялись, что их могли выкинуть, но все оказалось не так.

«В связи с началом работ по переустройству сетей теплового снабжения возникла необходимость демонтажа лебедей, находящихся на одной из веток тепловой сети. Сегодня, в районе обеда, сотрудники Барнаульского ДСУ № 4 в полной целостности и сохранности демонтировали все конструкции», — пояснили городские власти.

В ближайшее время хранить лебедей будут на базе подрядчика.

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