Такой день. Результаты выборов в Алтайском крае и новый замглавы Минтранса региона

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко назначил нового заместителя министра транспорта региона. Им стал Александр Мошкин, который долгое время работал в структуре ФСБ и имеет благодарность от директора организации. Информация о назначении Мошкина размещена на сайте министерства.

Должность замминистра ведомства была вакантна с 15 февраля, когда свой пост покинул Валерий Никитюк. Александр Мошкин будет курировать работу с ДСУ и госконтракты.

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Общество Губернатор Томенко назначил нового замминистра транспорта с благодарностью от ФСБ

Председатель Избиркома Алтайского края Ирина Акимова на совещании в АКЗС проинформировала депутатов о предварительных итогах выборов в регионе. Окончательные результаты будут подведены к 13 сентября, однако некоторая информация уже есть.

По предварительной информации, 736 мандатов предварительно получает «Единая Россия» (77,56%), 85 мандатов — самовыдвиженцы (8,96%). 55 депутатских мандатов — у КПРФ (5,8%), 44 получает партия «Справедливая Россия — За правду» (4,64%), 19 мандатов — «Коммунисты России» (2%), восемь мандатов — ЛДПР (0,84%), два мандата — «Новые люди» (0,21%).

Она отметила, что сегодня окружные комиссии подведут итоги по одномандатным выборам в разрезе округов, а завтра панируется установление общих результатов выборов с учётом смешанной мажоритарно-пропорциональной избирательной системы.

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Общество «Выборы состоялись»: председатель избиркома рассказала о предварительных результатах выборов в Алтайском крае

Отметим, что в Новоалтайске 16 депутатов из 22 в местной думе будут представители партии власти. В Бийске у ЕР 27 мандатов из 30. В Рубцовске — 25 из 28. В Барнаульской городской Думе из 40 человек 31 будут единороссы. В столице края представители ЕР одержали убедительную победу во всех одномандатных округах. По словам Александра Романенко, в ближайшие два дня станут известны фамилии 11 человек, которые пройдут в городской парламент по партийным спискам.

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Комитет по ЖКХ Барнаула не ограничивал подачу коммунальных услуг в квартиру № 4 на ул. Эмилии Алексеевой, 11, из которой неизвестные вынесли все вещи и где без ведома жильца «обрезали» все коммуникации. Об этом amic.ru сообщили в мэрии Барнаула.