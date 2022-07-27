Такой день. Срыв аукциона по закупке трамваев для Барнаула и пьяный новоалтаец, выбросивший щенка из окна

Пьяный мужчина выкинул щенка с третьего этажа многоквартирного дома в Новоалтайске. По словам участницы общества, инцидент произошёл по адресу Анатолия, 100. Мужчина пришёл домой около 05:00 и выбросил животное из окна. В 14:18 щенок скончался.

В квартире злоумышленника ночью также остались одни трое несовершеннолетних детей. К семье уже вызвали органы опеки и по делам несовершеннолетних.

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Происшествия Пьяный мужчина выбросил щенка с балкона в Новоалтайске

Главврач Алтайской краевой больницы скорой медпомощи Андрей Макин месяц отработал как волонтёр в ЛНР и вернулся в Барнаул. Коллегам главврач сказал, что взял отпуск без содержания, и поехал в Луганскую Народную Республику.

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Общество Главврач алтайской больницы вернулся из ЛНР, где провел «отпуск за свой счет»

На аукцион по закупке 12 трамваев для Барнаула не заявился ни один потенциальный поставщик. Согласно условиям тендера, край хотел за 732 млн рублей получить 12 трамвайных вагонов 2022 года выпуска. Вместимость вагонов — более 150 пассажиров каждый (с учётом минимум 32 мест для сидения), в них должно быть не менее четырёх дверей, а также приспособления для перевозки маломобильных групп населения.