Такой день. Уроки патриотизма и дети с Украины, которые будут учиться в алтайских школах

Министр образования и науки Алтайского края Светлана Говорухина рассказала, что школы с 1 сентября ждёт ряд нововведений. Еженедельно будут проходить занятия «Разговор о важном». Ключевыми темами станут историческое просвещение, патриотизм, нравственность и экология.

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Общество В алтайских школах будут еженедельно проводить уроки патриотизма

Алтайский край принял школьников с Украины. По последним данным, в регионе находятся 32 несовершеннолетних из этой страны. В их числе 20 школьников, из которых 19 уже устроены в школы региона, ещё один обучался дистанционно в школе ДНР, но заявление пока ещё не подал.

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Наука и образование Дети с Украины с 1 сентября будут учиться в алтайских школах

Очередные ограничения для водителей ввели в Барнауле. В связи с заменой трубопровода на улице Партизанской от здания № 153 до здания № 147 движение будет перекрыто до 31 августа сразу на двух участках.