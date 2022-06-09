Традиционные вечерние пробки сковали Барнаул

Вечером Барнаул сковали пробки, которые уже не удивляют никого из жителей города. По данным «Яндекса», интенсивность заторов составляет шесть баллов.

Привычные пробки растянулись по проспекту Строителей, участкам проспектов Красноармейского и Калинина, а также по улице Советской Армии.

Тяжелее всего обстановка складывается на улицах Молодёжной, Челюскинцев и Цеховой. Еле движутся автомобили на пересечении проспектов Ленина и Калинина.

Также серьёзный затор растянулся по шоссе Ленточный бор.