Треть россиян считают, что Солнце вращается вокруг Земли

35% россиян убеждены, что Солнце вращается вокруг Земли. Об этом говорят результаты исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), в котором приняли участие 1600 человек старше 18 лет.

Социологи подчёркивают, что за 15 лет этот показатель вырос на 7%. Правильный ответ, что Земля вращается вокруг Солнца, дал 61% опрошенных. При этом около 12% респондентов согласились с тем, что оборот вокруг Солнца Земля совершает за один месяц (2007 г. — 14%; 2011 г. — 20%).

Кроме того, в группе с высоким уровнем научной грамотности преобладает молодёжь (61%), из которых 49% активно пользуются интернетом. Больше половины из них живут в Москве или Санкт-Петербурге.

Россияне с низким уровнем научной грамотности относятся к старшей возрастной группе. Так, 33% респондентов старше 60 лет давали не более двух правильных ответов. Они активно смотрят телевизор — 43% и чаще всего проживают в селе — 32%.