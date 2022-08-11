У сибирской модели, ослепшей после аварии по вине жениха, выпали зубы

Жительнице Новосибирска Марии Лебедевой, чью трагическую историю ранее рассказали в передаче «Пусть говорят», стоматологи бесплатно восстанавливают улыбку, пишет «КП-Новосибирск».

Напомним, летом 2016 года девушка попала в аварию по вине жениха: парень на скорости 80 км/ч проехал на красный свет и протаранил внедорожник. Из-за тяжёлых травм Мария ослепла. Возлюбленный, который обещал помогать, бросил невесту из-за изменений во внешности.

«После аварии мне приходится принимать много лекарств, из-за этого сильно ослаб иммунитет, кости стали хрупкими. Год назад это стало проявляться всё сильнее: был случай, что я просто неловко оступилась, упала и сломала ногу. Однажды я проснулась из-за того, что чуть не подавилась собственным зубом. На нижней челюсти у меня вообще не осталось ни единого зуба», — рассказала Мария.

После того как издание сообщило о проблемах девушки, случилось маленькое чудо: директор местной клиники решил помочь.

«Мне позвонила девушка и пригласила приехать к ним. Объяснили, что директор клиники прочитал обо мне и захотел помочь. И что все процедуры для меня будут бесплатные. Огромное спасибо моим врачам: они ведь даже КТ для меня в другой клинике оплатили!» — отметила сибирячка.

Мария призналась, что мечтает, как снова сможет улыбаться без стеснения.

Мария Лебедева до аварии и после / Фото: vk.com/lebedevamary