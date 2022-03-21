У Славгорода появился новый флаг

Новый флаг появился у Славгорода. Об этом сообщает «Алтайская правда» со ссылкой на администрацию города.

Флаг разделён на две равные части, а в центре изображена лавровая ветвь с ягодами. Зелёные и жёлтые цвета, в которых выполнен символ города, соответствуют цветам его герба.

Дизайн флага городские власти утвердили ещё в прошлом августе. Сейчас его зарегистрировали в геральдическом центре РФ.

Теперь у Славгорода есть все необходимые символы: герб, флаг и гимн.