На набережной в Барнауле начались работы по благоустройству. А где теперь гулять и как пройти к теплоходам?

В Барнауле полным ходом идёт благоустройство набережной в районе Речного вокзала. Работы начались в среду, 18 мая. Техника уже счищает старый асфальт. Между тем барнаульцы интересуются, как теперь им проходить на причал к теплоходам. Корреспондент amic.ru всё узнал и рассказывает.

Как пройти к причалам, если на набережной идут работы по благоустройству?

В мэрии объяснили, что проход к причалам сохранился тот же, что и прежде: рядом с конечным кольцом троллейбусов есть официальный спуск на набережную к причалам. Там и будет обеспечен беспрепятственный проход к теплоходам.

А гулять по той части набережной, которую уже благоустроили, можно?

Конечно. Пройти туда тоже достаточно просто. Во-первых, можно спуститься к набережной по лестнице с Нагорного парка, да и в целом за мостом проход никто не будет ограничивать.

Однако судя по заранее развешанным ограничительным лентам, некоторые лестницы нового моста (по крайней мере, ближайшие к Речному вокзалу) будут перекрыты.

Ну и понятно, что гулять по набережной, где идёт ремонт, будет запрещено в целях безопасности.

Сколько продлится ремонт?

Согласно контракту, работы должны завершиться не позднее 1 августа 2022 года. Договор с подрядчиком действует до 6 сентября 2022 года. Соответственно, практически всё лето участок у Оби будет недоступен для посетителей.

Какой станет набережная после благоустройства?

Напомним: работы на набережной ещё только начались, они на первой стадии. Сейчас рабочие разрушают старый асфальт, вместо которого затем положат новый. Далее они будут делать пешеходные дорожки, ремонтировать и благоустраивать существующие подпорные стенки.

Реконструкция идёт начиная от входа на набережную со стороны здания Речного вокзала и заканчивая мостом. Это последний неблагоустроенный участок на набережной, после ремонта которого она будет целиком обновлена.

Затем на объекте установят скамейки, лежанки, урны и лежаки, проведут линии наружного освещения. Кроме того, на северном входе и на южной границе участка рабочие сделают три велопарковки. Уже осенью там посадят около 20 деревьев — ивы, яблони, клены, липы и так далее.

Напомним, что набережную благоустроят по программе «Формирование современной городской среды города Барнаула». В прошлом году набережная заняла первое место в голосовании, и в этом году на её «достройку» направили 15,6 млн рублей.

Заградительные ленты на набережной в Барнауле / Фото: Антон Дегтярёв

Что ещё благоустроят в Барнауле?

Помимо набережной, по нацпроекту в Барнауле начали благоустраивать парк «Юбилейный». На него выделено 82 млн рублей. Работы там тоже ведёт компания «СК Город». Работы разбиты на четыре этапа. На первом в парке уложат новое асфальтовое покрытие, приведут в порядок центральную аллею и дорожку от пруда к улице Гущина.

Также в парке смонтируют линию наружного освещения, установят 100 светильников, 13 камер видеонаблюдения, скамейки и урны, сделают зону для мероприятий.

Кроме того, в этом году продолжится реконструкция парка «Изумрудный», там сделают пруд и беседку.

Кстати, до 30 мая идёт выбор объектов для благоустройства на 2023 год. Всего на голосование выставлено 37 общественных территорий. Сейчас лидирует барнаульский парк «Центральный». Там хотят реконструировать фонтан на центральной аллее, обновить газон и асфальт на пешеходных дорожках, заменить опоры освещения, урны и лавочки, а также поставить малые архитектурные формы.

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