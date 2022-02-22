Умысел и никакого аффекта. Почему прокуратура просит 12 лет колонии для Михаила Старцева

Прокуратура потребовала для барнаульца Михаила Старцева, обвиняемого в смерти Павла Рохлова, почти максимально возможного наказания — 12 лет из 15, предусмотренных статьёй УК. Причём отбывать срок, если суд поддержит гособвинение, Старцеву придётся в колонии строгого режима. Старцев и Рохлов стали участниками конфликта рядом со Старым базаром летом 2020 года. Тогда в драке Старцев нанёс удар в голову Рохлову, после чего последний упал на землю. Смерть наступила почти мгновенно.

21 февраля в Центральном районном суде Барнаула прошло очередное заседание по этому громкому делу. Участники процесса перешли к прениям. Свою позицию уже успели озвучить прокуратура и пострадавшая сторона. Каждая из них настаивает на длительном наказании для Старцева. А вот адвокаты свою точку зрения выскажут чуть позже. Подробности заседания — в материале amic.ru.

Уравновешенный в обычной обстановке

Защита Старцева за долгие месяцы судебных разбирательств привлекла несколько экспертов, которые указывали, что смертельный удар был нанесён с целью самообороны и не мог стать летальным для Павла Рохлова. Однако и гособвинение, и сторона защиты полагают, что это не так. Пока действия Старцева квалифицируются по ч. 4 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»). Максимальное наказание по этой статье — до 15 лет.

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Адвокаты Старцева на вчерашнем заседании попытались представить последний козырь — заключение специалиста из психиатрический больницы им. Эрдмана. Исследование, которое он провёл, оказалось совсем свежим — его выполнили в начале февраля 2022 года. Если кратко, эксперт пришёл к выводу, что Старцев был вынужден действовать агрессивно в силу сложившихся обстоятельств. В спокойной обстановке он «отличается уравновешенностью и демонстрирует хорошее усвоение социальных норм и правил поведения в обществе», заявил эксперт. Вместе с тем психолог полагает, что Старцев действовал не в состоянии аффекта, и прекрасно отдавал отчёт своим поступкам в тот злополучный вечер.

Сторона обвинения протестовала против приобщения материалов к делу, так как они не имеют прямого отношения к рассматриваемым событиям, а также носят субъективный и неполный характер.

Наказание могут смягчить

Прокурор в своей речи отметил, что гособвинение не сомневается в квалификации деяния Старцева именно как умышленного причинения тяжкого вреда здоровью. В итоге прокурор запросил для экс-боксёра 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима по делу о драке на Старом базаре в Барнауле. При этом суд, вынося решение, может принять во внимание и ряд смягчающих факторов. Среди них — двое малолетних детей на иждивении, частичное признание вины и неудовлетворительное состояние здоровья обвиняемого.

В прениях сторон накануне принял участие юрист, представляющий интересы Светланы Рохловой, а также сама супруга погибшего. Женщины выразили полное согласие с позицией прокуратуры. Так, Светлана Рохлова отметила, что Михаил Старцев заслуживает самого строгого наказания, максимально возможного по данной статье. Кроме того, она обратила внимание, что Старцев за 1,5 года, прошедших с момента трагического происшествия, так и не принёс извинения семье погибшего. В том числе и матери Павла Рохлова.

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Юрист также выразила несогласие с тем, как защита пыталась переквалифицировать действия Старцева. Вместо умышленного причинения тяжкого вреда здоровью высказывалась версия о допустимой самообороне либо, в крайнем случае, — превышении её пределов.

Фекалии на капоте авто

Слово вчера получил и Михаил Старцев. Он рассказал суду, что после последнего заседания (прошло 2 февраля, — прим. ред.) Рохлова на телефон снимала, как подходят к своим машинам адвокат Татьяна Рыжкова и сам Старцев. При этом на капоте авто обвиняемый заметил фекалии животных. Позднее в интернете на страничке в Instagram, которую, по мнению стороны защиты, ведёт Рохлова, появилось видео, где легко различимы номера машин. Старцев и его адвокат посчитали, что это может угрожать их безопасности и является вторжением в личную жизнь. Они предоставили судье распечатки со страницы Рохловой в соцсети и попросили приобщить их к делу. Жена погибшего заявила, что не выкладывала в интернет данные материалы и не ведёт эту страницу в Instagram. Юрист Рохловой отметила, что если у противоположной стороны есть какие-то правовые претензии, им следует обратиться в компетентные органы, но ни как не в суд. В итоге документы не были приобщены к уголовному делу.

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Долгоиграющий процесс

На следующем заседании 9 марта прения продолжатся. Слово предоставят адвокатам подсудимого — Татьяне Рыжковой и Евгению Цыганчуку. Тогда же, возможно, с последним словом выступит и Михаил Старцев. Судья Лариса Чистеева может вынести приговор по этому резонансному делу до конца марта. С декабря 2020 года уже прошло около 40 заседаний.

Напомним, драка на Старом базаре произошла в ночь на 27 июля 2020 года. 40-летний Павел Рохлов пытался разнять участников вспыхнувшего конфликта и скончался от удара по голове. Обвиняемым стал на тот момент 38-летний Михаил Старцев.

Ранее по этому делу высказался известный российский судмедэксперт из Красноярска Сергей Парилов. Он обратил внимание на нетравматические признаки кровоизлияния в мозг у Рохлова, которые могли возникнуть вследствие имевшихся патологий, а также физической нагрузки во время конфликта в состоянии алкогольного опьянения. Позднее к схожему выводу пришёл кандидат медицинских наук, доцент кафедры судебной медицины Российского национального исследовательского медуниверситета им. Пирогова Эдуард Туманов. По его словам, при отсутствии патологий сосудов головного мозга и его оболочек удар в челюсть не мог привести к смерти.