В Алтайском крае автоматически продлят разрешения на работу рынков и ярмарок

В Алтайском крае разработали законопроект, по которому продлеваются договоры и разрешительные документы в сфере торговли. Как сообщает пресс-служба АКЗС, в комитете по промышленности, предпринимательству и туризму объяснили, что документ предусматривает автоматическое продление разрешений на организацию ярмарок и рынков, сроков договоров на размещение нестационарных торговых точек и объектов развозной торговли.

Законопроект предусматривает следующие льготные периоды:

на семь лет продлеваются договоры на размещение нестационарных торговых объектов и объектов развозной торговли, в том числе и договоры аренды, срок которых истекает в период с 14 марта 2022 года по 31 декабря 2026 года;

на пять лет продлеваются договоры и иные разрешительные документы на организацию и проведение ярмарок, срок действия которых истекает в период с 14 марта 2022 года по 31 декабря 2024 года;

кроме того, на пять лет продлеваются разрешения на организацию рынков, срок действия которых истекает в период с 14 марта 2022 года по 31 декабря 2026 года.

Депутаты рассмотрят этот законопроект на сессии 24 июня — его планируют принять сразу в двух чтениях. Подчёркивается, что для его реализации не нужны дополнительные траты из краевого бюджета.