В Алтайском крае с 1 октября изменится график движения пригородных поездов

В Алтайском крае изменится график движения пригородных поездов. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минтранса.

Так, с 1 октября изменится расписание следующих поездов:

№ 6021 Озерки — Барнаул (отправление в 04:34, прибытие в 05:56), курсирование по рабочим дням (ранее совершал поездки ежедневно);

№ 6111 Барнаул — Ребриха (отправление в 09:04, прибытие в 12:06), курсирование ежедневно (ранее — ежедневно, кроме четверга);

№ 6112 Ребриха — Барнаул (отправление в 13:38, прибытие в 16:36), курсирование ежедневно, кроме вторника и четверга (ранее — ежедневно, кроме четверга).

Также 1 октября отменяется электропоезд № 6022 Барнаул — Озерки.

С 3 октября будут отменены поезда: № 6386 Барнаул — Баюново (отправление в 09:27, прибытие 10:44); № 6385 Баюново — Барнаул (отправление в 14:20, прибытие в 15:35); № 6382 Барнаул — Овчинниково (отправление 08:12, прибытие в 10:18); № 6381 Овчинниково — Барнаул (отправление в 13:42, прибытие в 15:35).

Также с 5 октября изменяется расписание пригородного поезда № 6383 Овчинниково — Барнаул, отправление в 15:09, прибытие в 17:03 — на 57 минут раньше.

С 10 октября изменяется расписание пригородных поездов:

— № 6224 Барнаул — Заринская (отправление в 08:31, прибытие в 10:35), курсирование по выходным и праздничным дням (ранее — ежедневно, кроме вторника и пятницы);

— № 6227 Заринская — Барнаул (отправление в 14:40, прибытие в 16:47), курсирование по выходным и праздничным дням (ранее — ежедневно, кроме вторника и пятницы).

С 1 ноября изменяется периодичность курсирования электропоезда № 6227 Заринская — Барнаул (отправление в 14:40, прибытие в 16:47), курсирование по воскресеньям (до изменения расписания — по выходным и праздничным дням).

Также с 1 ноября отменяются пригородные поезда:

— № 6384 Барнаул — Овчинниково (отправление в 08:12, прибытие в 10:18);

— № 6383 Овчинниково — Барнаул (отправление в 15:09, прибытие в 17:03);

— № 6224 Барнаул — Заринская (отправление в 08:31, прибытие в 10:35).

Более подробную информацию об изменениях в расписании можно получить в пригородных кассах или по телефону 29-21-68.