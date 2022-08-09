В Алтайском крае вновь распространяют «пугалку» о медведе-убийце из 2016 года

В социальных сетях распространяют слухи о том, что на территории Алтайского края медведь задрал несколько человек. Сообщения дополняют кровавыми кадрами разодранных тел и снимком убитого медведя.

Отметим, что в разных пабликах авторы приписывают медведю-убийце различные места обитания. Кто-то пишет о том, что туристов задрали у Мультинских озёр, также есть сообщения о том, что зверя видели под Рубцовском и в Кытмановском районе.

На самом деле одна из фотографий разодранных людей сделана в Грозном много лет назад. Где и когда сделаны другие фотографии — неизвестно, отмечает «Инцидент Барнаул».

При этом фотографии медведя, которому приписывают зверства, распространялись в Алтайском крае ещё в 2016 году. Тогда эти новости также были фейковыми.