В Алтайском крае за дискредитацию Вооруженных сил РФ наказали девять человек

Алтайские полицейские составили 10 протоколов по новой статье Уголовного кодекса о дискредитации Вооружённых сил РФ с момента её принятия. Об этом заявляет «Банкфакс» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Алтайскому краю.

По девяти материалам из десяти уже состоялся суд. Нарушители понесли наказание в виде штрафов.

Новости

Общество На Алтае мужчина получил штраф 30 тысяч рублей за дискредитацию российской армии

В начале марта 2022 года в России приняли ст. 20.3.3 КоАП РФ («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооружённых сил РФ в целях защиты интересов РФ и её граждан, поддержания международного мира и безопасности или исполнения государственными органами РФ своих полномочий в указанных целях»). По ней предусмотрены штрафы: для граждан — от 30 тыс. до 50 тыс. руб, для должностных лиц — от 100 тыс. до 200 тыс. руб., для юрлиц — от 300 тыс. до 500 тыс. рублей. Если эти же действия сопровождаются призывом к проведению публичных мероприятий, то штрафы возрастают: для граждан — от 50 тысяч до 100 тыс. руб., для должностных лиц — от 200 тыс. до 300 тыс руб., а юридические лица могут получить штраф от 500 тысяч до 1 млн рублей.

Новости

Происшествия В редакции алтайской газеты прошли обыски по делу о дискредитации армии

Если нарушение происходит повторно, то наступает уже уголовная ответственность по ст. 280.3 УК РФ. Максимальное наказание — пять лет лишения свободы.

Изменения в КоАП и УК РФ приняли после начала специальной военной операции России на территории Украины.