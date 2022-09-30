В Антарктиде к юбилею Алтайского края учёный установил указатель на Барнаул

На станции «Прогресс» появилась дощечка с надписью «Барнаул»

30 сентября 2022, 12:49

Учёный из Петербурга, уроженец Алтайского края Ярослав Мальцев, оригинально поздравил регион с 85-летием. Об этом он рассказал на своей странице во «ВКонтакте».

«Водрузил на станции „Прогресс“ в Антарктиде указатель — дощечку с надписью „Барнаул“. Барнаул мой родной город! Ещё раз поздравляю родной Алтайский край с днём рождения», — написал Ярослав.

Фото: vk.com/honeyleader
Комментарии
    Новости партнеров