В Антарктиде к юбилею Алтайского края учёный установил указатель на Барнаул
На станции «Прогресс» появилась дощечка с надписью «Барнаул»
30 сентября 2022, 12:49
Учёный из Петербурга, уроженец Алтайского края Ярослав Мальцев, оригинально поздравил регион с 85-летием. Об этом он рассказал на своей странице во «ВКонтакте».
«Водрузил на станции „Прогресс“ в Антарктиде указатель — дощечку с надписью „Барнаул“. Барнаул мой родной город! Ещё раз поздравляю родной Алтайский край с днём рождения», — написал Ярослав.
Фото: vk.com/honeyleader
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