В Барнауле исчезла табличка с памятного знака ликеро-водочному заводу

С памятного знака бывшему барнаульскому ликёро-водочному заводу (БЛВЗ) исчезла табличка. Об этом в своих соцсетях рассказал историк Данил Дегтярёв.

Памятный камень располагается около парка «Изумрудный» на проспекте Комсомольском, прямо напротив старинных заводских зданий, где возвели жилой комплекс.

«Сейчас от старинных заводских зданий осталось только три: жилой дом, бондарная и спиртохранилище, да ещё три новодела „под старину“ рядом. А в этом году я обнаружил, что табличка с памятного знака тоже куда-то исчезла», — написал он.