В Барнауле мужчина выпал из окна после застолья с соседом

В ночь на 24 августа в микрорайоне Восточном 40-летний мужчина выпал из окна дома на улице Рубцовской. Как сообщает «Инцидент Барнаул», местная жительница рассказала, что пострадавшего якобы мог вытолкнуть сосед, с которым тот распивал алкоголь.

«Я слышала, как они ругались, а потом шлепок, выглянули, он лежит уже на земле в луже крови. Вызвали скорую помощь и полицию. Прибывшие медики констатировали смерть», — заявила женщина.

Однако позднее в Следственном комитете Алтайского края рассказали, что, по предварительной информации, мужчина выпал из окна без сторонней помощи. Следователем СК проведён осмотр места происшествия, в настоящее время устанавливаются обстоятельства инцидента.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.