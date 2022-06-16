В Барнауле на начали строительство новой дороги и бульвара

В Барнауле на проспекте Энергетиков начали строительство новой дороги и бульвара. Как сообщает пресс-центр мэрии, новая дорога длиной более 800 метров появится от улицы Власихинской до Взлетной.

«Согласно проекту, на участке от улицы Власихинской до проезда Северного Власихинского будет построена одна проезжая часть шириной 15 метров. Далее, от проезда Северного Власихинского до улицы Взлетной, появятся две проезжие части, разделенные бульваром. Ширина дороги здесь составит 16 метров: в центре будет расположена четырехметровая пешеходная дорожка, а по бокам — газоны. Здесь установят скамейки, урны, сделают несколько «альпийских горок»

Сейчас на участке шурфуют подземные кабельные линии и вывозят строительный грунт, идет подготовка к строительству закрытой системы ливневой канализации. Дорогу откроют до 1 октября.