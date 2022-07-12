В Барнауле на площади Свободы будут молиться православные

12 июля на площади Свободы в Барнауле пройдет ежегодное богослужение на месте разрушенного Петропавловского кафедрального собора, сообщает сайт Алтайской митрополии.

Литургию возглавит епископ Рубцовский и Алейский Роман. Ее приурочили ко дню памяти святых первоверховных апостолов Петра и Павла.

Поучаствовать в соборной молитве приглашаются верующие жители и гости краевой столицы.

Петропавловский кафедральный собор построили в 1771 году и освятили в 1774-м. Он был образцом для подражания при строительстве храмов в других сибирских городах. Хор собора считался лучшим среди духовных хоров Барнаула, а его библиотека была самой богатой и насчитывала 283 наименования в 956 томах. В 1935 году храм окончательно разрушили.