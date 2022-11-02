В Барнауле направили в суд уголовное дело в отношении «мебельщика Валеры»

В Барнауле направлено в суд уголовное дело о мошенничестве, в результате которого пострадали 69 граждан при приобретении мебели. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Алтайского края, обвинение в отношении «мебельщика Валеры» утверждено прокурором города.

Установлено, что в 2020-2022 годах обвиняемый размещал на популярных площадках объявления об изготовлении корпусной мебели и ее установке. Обратившимся гражданам он демонстрировал технологический процесс по изготовлению шкафов, который вели сторонние организации, и выдавал его за свое производство.

После проведения замеров в домах потерпевших и передачи ими денежных средств, мужчина переставал отвечать на звонки. В результате мошенничества пострадало 69 граждан, которые в общем размере лишились свыше 4,7 млн рублей.

Сейчас уголовное дело по ч.2, ч.3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, в крупном размере»).