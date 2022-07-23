В Барнауле очищают и углубляют русло реки Пивоварки
Это необходимо для того, чтобы избежать подтопления близлежащих территорий
23 июля 2022, 15:05, Илья Звягинцев
В Железнодорожном районе ведут работы по очистке и углублению русла реки Пивоварки. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
Ход работ проинспектировали замглавы администрации района Лев Ночевной и генеральный директор ООО «Современные технологии строительства» Михаил Разливинский.
Отмечается, что с начала лета с реки вывезли 250 тонн мусора, а также провели работы по формированию береговой линии.
«Расчистка русла от мусора и растительности, а также ее углубление снижает риск появления затора. Все это необходимо для того, чтобы вода в реке сохраняла оптимальный уровень и не доставляла жителям неудобства" — отметил Разливинский.
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