В Барнауле очищают и углубляют русло реки Пивоварки

Это необходимо для того, чтобы избежать подтопления близлежащих территорий

23 июля 2022, 15:05, Илья Звягинцев

В Железнодорожном районе ведут работы по очистке и углублению русла реки Пивоварки. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Ход работ проинспектировали замглавы администрации района Лев Ночевной и генеральный директор ООО «Современные технологии строительства» Михаил Разливинский.

Отмечается, что с начала лета с реки вывезли 250 тонн мусора, а также провели работы по формированию береговой линии.

«Расчистка русла от мусора и растительности, а также ее углубление снижает риск появления затора. Все это необходимо для того, чтобы вода в реке сохраняла оптимальный уровень и не доставляла жителям неудобства" — отметил Разливинский.

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