В Барнауле очищают и углубляют русло реки Пивоварки

В Железнодорожном районе ведут работы по очистке и углублению русла реки Пивоварки. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Ход работ проинспектировали замглавы администрации района Лев Ночевной и генеральный директор ООО «Современные технологии строительства» Михаил Разливинский.

Отмечается, что с начала лета с реки вывезли 250 тонн мусора, а также провели работы по формированию береговой линии.